ВСУ потеряли Су-27 во время атаки дронов, пилот успел спастись: детали

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сегодня, 28 апреля, потеряли истребитель Су-27 во время отражения атаки дронов. Была создана специальная комиссия для выяснения причины инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексной боевой задачи по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения вражеских ударных БпЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил. Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу", - пишут Воздушные силы.

Отмечается, что пилот Су-27 успешно катапультировался, после чего его доставили в медицинское учреждение для проведения диагностики. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное.