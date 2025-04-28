ВСУ потеряли Су-27 во время атаки дронов, пилот успел спастись: детали
Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сегодня, 28 апреля, потеряли истребитель Су-27 во время отражения атаки дронов. Была создана специальная комиссия для выяснения причины инцидента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексной боевой задачи по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения вражеских ударных БпЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил. Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу", - пишут Воздушные силы.
Отмечается, что пилот Су-27 успешно катапультировался, после чего его доставили в медицинское учреждение для проведения диагностики. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в апреле, во время выполнения миссии на F-16 погиб 26-летний украинский летчик Павел Иванов.
Еще один F-16 Украина потеряла в августе 2024-го. Во время отражения массированной атаки погиб опытный пилот Алексей Месь ("Мунфиш"). Больше о нем - в материале РБК-Украина.
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