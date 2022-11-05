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Украинские военные поразили переправу оккупантов в Херсонской области: уничтожен буксир

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Суббота 05 ноября 2022 07:50
Украинские военные поразили переправу оккупантов в Херсонской области: уничтожен буксир Фото: ВСУ поразили вражескую переправу в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты продолжают нести потери в Херсонской области. Украинские военные поразили переправу и колонну противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"3 ноября в результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте", - отметили наши бойцы.

Также было подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка.

"Информация о потерях живой силы врага уточняется", - добавили в Генштабе.

Кроме этого, 4 ноября в районе населенного пункта Нововасиловка Николаевской области уничтожены 6 топливозаправщиков противника.

Напомним, аналитики ISW рассказали, что российские войска создают условия для контролируемого ухода на северо-западе Херсонской области.

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