Украинские военные поразили переправу оккупантов в Херсонской области: уничтожен буксир

Российские оккупанты продолжают нести потери в Херсонской области. Украинские военные поразили переправу и колонну противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"3 ноября в результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте", - отметили наши бойцы.

Также было подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка.

"Информация о потерях живой силы врага уточняется", - добавили в Генштабе.

Кроме этого, 4 ноября в районе населенного пункта Нововасиловка Николаевской области уничтожены 6 топливозаправщиков противника.