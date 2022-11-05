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Росіяни створюють умови для контрольованого відходу в Херсонській області, - ISW

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Субота 05 листопада 2022 05:46
Росіяни створюють умови для контрольованого відходу в Херсонській області, - ISW Фото: Росіяни створюють умови для контрольованого відходу в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські війська створюють умови для контрольованого відходу на північному заході Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що таким чином окупанти намагаються уникнути прориву з правого (західного) берега Дніпра.

"Російським військам, ймовірно, доведеться відійти з боями, щоб не дати українським силам переслідувати їх на лівому (східному) березі", - мовиться у звіті ISW.

Фахівці зазначили, що Оперативне командування "Південь" виправило інформацію від 3 листопада щодо руйнувань цивільних катерів і пристаней на Дніпрі.

"Виправлена ​​історія інфомує про те, що загарбники готують оборонні позиції на лівому березі. Це свідчить про те, що вони усувають можливості, аби ЗСУ могли переслідувати їх через річку під час або після відходу", - додавли в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наступальну операцію на Херсон уповільнюють погодні умови.

Напередодні з'явилася інформація про те, що російські окупанти тікають з міста та знімають свої прапори, проте українська сторона попереджає про можливі провокації.

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