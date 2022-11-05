Росіяни створюють умови для контрольованого відходу в Херсонській області, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що таким чином окупанти намагаються уникнути прориву з правого (західного) берега Дніпра.

"Російським військам, ймовірно, доведеться відійти з боями, щоб не дати українським силам переслідувати їх на лівому (східному) березі", - мовиться у звіті ISW.

Фахівці зазначили, що Оперативне командування "Південь" виправило інформацію від 3 листопада щодо руйнувань цивільних катерів і пристаней на Дніпрі.