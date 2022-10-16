Авіація ЗСУ вразила російську ППО в Херсонській області, - ОК "Південь"

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни протягом 15 жовтня завдали потужних ударів по ворогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Авіацією завдано по позиціях противника 13 уражень, зокрема по розгортанню протиповітряної оборони у Бериславському і Каховському районах, по зосередженнях живої сили ворога і техніки - в Миколаївському і Баштанському районах", - зазначили українські військові.
Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами було виконано 426 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають:
Окрім цього, було пошкоджено 8 одиниць техніки, серед яких 2 самохідні установки, гаубиця 122 калібру, танк і авто-бронетехніка.
"Надвечір противник спробував запустити диверсійно-розвідувальну групу до 7 людей в напрямку деокупованої Трифонівки. В стрілецькому бою, зазнавши втрат, відступив", - додали в ОК "Південь".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що у росіян на фронті немає жодних перспектив.
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