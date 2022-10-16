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Авиация ВСУ поразила российскую ПВО в Херсонской области, - ОК "Юг"

Фото: Авиация ВСУ поразила российскую ПВО в Херсонской области (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Наши воины в течение 15 октября нанесли мощные удары по врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Авиацией нанесено по позициям противника 13 поражений, в том числе по развертыванию противовоздушной обороны в Бериславском и Каховском районах, по сосредоточениям живой силы врага и техники - в Николаевском и Баштанском районах", - отметили украинские военные.

В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями было выполнено 426 огневых задач. Подтвержденные потери врага составляют:

  • 14 солдат;
  • 3 самоходные артустановки;
  • гаубица "Мста-Б";
  • станция радиоэлектронной борьбы;

Кроме этого, было повреждено 8 единиц техники, среди которых 2 самоходные установки, гаубица 122 калибра, танк и автобронетехника.

"К вечеру противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу до 7 человек в направлении деоккупированной Трифоновки. В стрелковом бою, понеся потери, отступил", - добавили в ОК "Юг".

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у россиян на фронте нет никаких перспектив.

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Война России против Украины