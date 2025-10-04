ЗСУ вразили ключові об'єкти РФ: під ударом НПЗ, ракетний корабель та командний пункт

НПЗ

Цієї ночі українські військові завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез". Він знаходиться у місті Кіриші, Ленінградської області.

"На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються", - повідомили у Генштабі.

Варто зауважити, що Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території країни-агресора. Його річна потужність - 18,4 млн тонн переробки нафти в рік.

Ракетний корабель

Окрім цього в районі Онезького озера, яке знаходиться у Республіці Карелія, пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М". Наразі ступінь збитків також з’ясовується.

Що відомо про "Буян-М"

Це російський багатофункціональний військовий корабель берегового базування, призначений для ведення ударів по надводних цілях, підтримки берегових операцій та оборони прибережної зони. Озброєння включає крилаті ракети "Калібр", зенітні комплекси та артилерію, що дозволяє уражати як морські, так і наземні об’єкти.

Інші цілі

Цієї ночі Сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс "Гармонь" та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК "Іскандер".

Разом з тим, завдано удару по командному пункту 8 армії збройних сил противника, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль уражено. Результати уточнюються.