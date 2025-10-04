ВСУ поразили ключевые объекты РФ: под ударом НПЗ, ракетный корабль и командный пункт

Сил обороны Украины в ночь на 4 октября нанесли удар по ряду важных объектов и целей Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Этой ночью украинские военные нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез". Он находится в городе Кириши, Ленинградской области.
"На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются", - сообщили в Генштабе.
Стоит заметить, что Киришский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность - 18,4 млн тонн переработки нефти в год.
Кроме этого в районе Онежского озера, которое находится в Республике Карелия, поврежден малый ракетный корабль "Буян-М". Сейчас степень ущерба также выясняется.
Это российский многофункциональный военный корабль берегового базирования, предназначенный для ведения ударов по надводным целям, поддержки береговых операций и обороны прибрежной зоны. Вооружение включает крылатые ракеты "Калибр", зенитные комплексы и артиллерию, что позволяет поражать как морские, так и наземные объекты.
Этой ночью Силы обороны поразили в Курской области радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК "Искандер".
Вместе с тем, нанесен удар по командному пункту 8 армии вооруженных сил противника, который дислоцируется на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена. Результаты уточняются.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что украинские защитники будут отвечать на российские удары по украинской энергетике.
Также Зеленский отмечал, что если Россия продолжит атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, то в Москве "будет блэкаут".