ЗСУ вразили 2 командних пункти ворога у Херсоні та 2 пункти управління в області, - ОК "Південь"

Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. ЗСУ знищили 2 командних і 2 пункти управління противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Нашою авіацією завдано 21 удар по ворогу з неба, а морськими піхотинцями знищено ворожий гелікоптер Мі-24 з землі в районі Костромки. При спробі росіян проводити повітряну розвідку, нашими пильними підрозділами виявлено і знищено 2 шпигуни типу "Орлан-10", - розповіли українські захисники.
В ОК "Південь" зазначили, що з метою убезпечення своїх підрозділів від авіаційних і ракетних ударів окупанти розгорнули підрозділи протиповітряної оборони у Бериславському районі.
Вказали також, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали майже 280 вогневих завдань, внаслідок яких було вражено:
"При спробі окупантів реалізувати задум з переміщення із одного берега Дніпра на інший, нашим вогневим контролем було зупинено намагання проїхати Каховської дамбою та відплисти баржою з Херсону", - додали в Оперативному командуванні.
Внаслідок дій Збройних сил Україна загарбники втратили 41 солдата, 4 танки, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки та зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2/3".
Нагадаємо, через заяву президента РФ Володимира Путіна щодо проведення часткової мобілізації, жителів окупованої частини Херсонської області закликають евакуюватись.
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