ЗСУ вразили 2 командних пункти ворога у Херсоні та 2 пункти управління в області, - ОК "Південь"

"Нашою авіацією завдано 21 удар по ворогу з неба, а морськими піхотинцями знищено ворожий гелікоптер Мі-24 з землі в районі Костромки. При спробі росіян проводити повітряну розвідку, нашими пильними підрозділами виявлено і знищено 2 шпигуни типу "Орлан-10", - розповіли українські захисники.

В ОК "Південь" зазначили, що з метою убезпечення своїх підрозділів від авіаційних і ракетних ударів окупанти розгорнули підрозділи протиповітряної оборони у Бериславському районі.

Вказали також, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали майже 280 вогневих завдань, внаслідок яких було вражено:

2 командних пунктів безпосередньо в Херсоні;

2 пунктів управління в Нововоскресенському й Дудчанах;

2 склади боєприпасів в П’ятихатках та Херсоні;

3 райони скупчення озброєння, техніки і живої сили в Дудчанах і Новій Каховці;

радіолокаційну станцію "Зоопарк" противника в Крутому Яру.

"При спробі окупантів реалізувати задум з переміщення із одного берега Дніпра на інший, нашим вогневим контролем було зупинено намагання проїхати Каховської дамбою та відплисти баржою з Херсону", - додали в Оперативному командуванні.

Внаслідок дій Збройних сил Україна загарбники втратили 41 солдата, 4 танки, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки та зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2/3".