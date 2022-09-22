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ЗСУ вразили 2 командних пункти ворога у Херсоні та 2 пункти управління в області, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ вразили 2 командних пункти ворога у Херсоні та 2 пункти управління в області (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. ЗСУ знищили 2 командних і 2 пункти управління противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією завдано 21 удар по ворогу з неба, а морськими піхотинцями знищено ворожий гелікоптер Мі-24 з землі в районі Костромки. При спробі росіян проводити повітряну розвідку, нашими пильними підрозділами виявлено і знищено 2 шпигуни типу "Орлан-10", - розповіли українські захисники.

В ОК "Південь" зазначили, що з метою убезпечення своїх підрозділів від авіаційних і ракетних ударів окупанти розгорнули підрозділи протиповітряної оборони у Бериславському районі.

Вказали також, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали майже 280 вогневих завдань, внаслідок яких було вражено:

  • 2 командних пунктів безпосередньо в Херсоні;
  • 2 пунктів управління в Нововоскресенському й Дудчанах;
  • 2 склади боєприпасів в П’ятихатках та Херсоні;
  • 3 райони скупчення озброєння, техніки і живої сили в Дудчанах і Новій Каховці;
  • радіолокаційну станцію "Зоопарк" противника в Крутому Яру.

"При спробі окупантів реалізувати задум з переміщення із одного берега Дніпра на інший, нашим вогневим контролем було зупинено намагання проїхати Каховської дамбою та відплисти баржою з Херсону", - додали в Оперативному командуванні.

Внаслідок дій Збройних сил Україна загарбники втратили 41 солдата, 4 танки, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки та зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2/3".

Нагадаємо, через заяву президента РФ Володимира Путіна щодо проведення часткової мобілізації, жителів окупованої частини Херсонської області закликають евакуюватись.

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Війна Росії проти України