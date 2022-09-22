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ВСУ поразили 2 командных пункта врага в Херсоне и 2 пункта управления в области, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ поразили 2 командных пункта врага в Херсоне и 2 пункта управления в области (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на Южнобужском направлении. ВСУ уничтожили 2 командных и 2 пункта управления противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией нанесен 21 удар по врагу с неба, а морскими пехотинцами уничтожен вражеский вертолет Ми-24 с земли в районе Костромки. При попытке россиян проводить воздушную разведку, нашими бдительными подразделениями обнаружены и уничтожены 2 шпиона типа "Орлан-10", - рассказали украинские защитники.

В ОК "Юг" отметили, что с целью защиты своих подразделений от авиационных и ракетных ударов оккупанты развернули подразделения противовоздушной обороны в Бериславском районе.

Указали также, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили около 280 огневых задач, в результате которых были поражены:

  • 2 командных пункта непосредственно в Херсоне;
  • 2 пунктов управления в Нововоскресенском и Дудчанах;
  • 2 склада боеприпасов в Пятихатках и Херсоне;
  • 3 района скопления вооружения, техники и живой силы в Дудчанах и Новой Каховке;
  • радиолокационную станцию "Зоопарк" противника в Крутом Яру.

"При попытке оккупантов реализовать замысел по перемещению с одного берега Днепра на другой, нашим огневым контролем была остановлена попытка проехать Каховской дамбой и отплыть баржой из Херсона", - добавили в Оперативном командовании.

В результате действий Вооруженных сил Украины захватчики потеряли 41 солдата, 4 танка, 12 единиц другой авто-бронетехники и зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2/3".

Напомним, из-за заявления президента РФ Владимира Путина о проведении частичной мобилизации, жителей оккупированной части Херсонской области призывают эвакуироваться.

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