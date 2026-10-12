ЗСУ впроваджують інноваційні засоби перехоплення реактивних дронів, - Міноборони

"Ворог спрямовує невеликі групи по кілька реактивних дронів у різні регіони. Для протидії таким цілям Україна застосовує, зокрема, авіацію та розвиває інноваційні засоби перехоплення", - йдеться у повідомленні Міноборони України.

Також зазначається, що балістичні ракети залишаються викликом для протиповітряної оборони України. Водночас противник дедалі частіше застосовує реактивні дрони зі швидкістю близько 400 км/год, що скорочує час на їх виявлення та перехоплення.

Як відпрацювала українська ППО у вересні

За даними Повітряних Сил ЗСУ, протягом минулого місяця було знешкоджено понад 48 тисяч безпілотних літальних апаратів тактичного рівня.

Упродовж вересня 2026 року сили ППО перехопили:

24 крилаті ракети Х-101;

8 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

12 крилатих ракет "Калібр";

6 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

6 крилатих ракет "Іскандер-К";

8 протикорабельних ракет "Циркон";

86 S8000 "Бандероль";

2 722 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

1 935 ударних БпЛА типу Shahed-238;

1 009 розвідувальних БпЛА;

719 БпЛА Lancet.

Ворожі повітряні цілі знищено завдяки роботі авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп Сил оборони.