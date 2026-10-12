UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енегетичне перемир'я Війна в Україні

ЗСУ впроваджують інноваційні засоби перехоплення реактивних дронів, - Міноборони

12:34 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Фото: ЗСУ впроваджують інноваційні засоби перехоплення реактивних дронів (mod.gov.ua)

ЗСУ впроваджують інноваційні засоби перехоплення реактивних дронів, водночас деталі цих засобів не розкриваються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

"Ворог спрямовує невеликі групи по кілька реактивних дронів у різні регіони. Для протидії таким цілям Україна застосовує, зокрема, авіацію та розвиває інноваційні засоби перехоплення", - йдеться у повідомленні Міноборони України.

Також зазначається, що балістичні ракети залишаються викликом для протиповітряної оборони України. Водночас противник дедалі частіше застосовує реактивні дрони зі швидкістю близько 400 км/год, що скорочує час на їх виявлення та перехоплення.

Як відпрацювала українська ППО у вересні

За даними Повітряних Сил ЗСУ, протягом минулого місяця було знешкоджено понад 48 тисяч безпілотних літальних апаратів тактичного рівня.

Упродовж вересня 2026 року сили ППО перехопили:

  • 24 крилаті ракети Х-101;
  • 8 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 12 крилатих ракет "Калібр";
  • 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 6 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • 8 протикорабельних ракет "Циркон";
  • 86 S8000 "Бандероль";
  • 2 722 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
  • 1 935 ударних БпЛА типу Shahed-238;
  • 1 009 розвідувальних БпЛА;
  • 719 БпЛА Lancet.

Ворожі повітряні цілі знищено завдяки роботі авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп Сил оборони.

Раніше повідомлялось, що у 2026 році Агенція оборонних закупівель у системі Міноборони України законтрактувала на 300% більше БпЛА, ніж за минулий рік.

Також ми писали, що масштабування реактивних перехоплювачів ускладнюють технологічність рішення та висока вартість компонентів, зокрема двигунів, які Україна значною мірою закуповує за кордоном.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили УкраїниДрони