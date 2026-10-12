ЗСУ впроваджують інноваційні засоби перехоплення реактивних дронів, - Міноборони

ЗСУ впроваджують інноваційні засоби перехоплення реактивних дронів, водночас деталі цих засобів не розкриваються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
"Ворог спрямовує невеликі групи по кілька реактивних дронів у різні регіони. Для протидії таким цілям Україна застосовує, зокрема, авіацію та розвиває інноваційні засоби перехоплення", - йдеться у повідомленні Міноборони України.
Також зазначається, що балістичні ракети залишаються викликом для протиповітряної оборони України. Водночас противник дедалі частіше застосовує реактивні дрони зі швидкістю близько 400 км/год, що скорочує час на їх виявлення та перехоплення.
За даними Повітряних Сил ЗСУ, протягом минулого місяця було знешкоджено понад 48 тисяч безпілотних літальних апаратів тактичного рівня.
Упродовж вересня 2026 року сили ППО перехопили:
Ворожі повітряні цілі знищено завдяки роботі авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп Сил оборони.
Раніше повідомлялось, що у 2026 році Агенція оборонних закупівель у системі Міноборони України законтрактувала на 300% більше БпЛА, ніж за минулий рік.
Також ми писали, що масштабування реактивних перехоплювачів ускладнюють технологічність рішення та висока вартість компонентів, зокрема двигунів, які Україна значною мірою закуповує за кордоном.