RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

ВСУ внедряют инновационные средства перехвата реактивных дронов, - Минобороны

12:34 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: ВСУ внедряют инновационные средства перехвата реактивных дронов (mod.gov.ua)

ВСУ внедряют инновационные средства перехвата реактивных дронов, в то же время детали этих средств не раскрываются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Враг направляет небольшие группы по несколько реактивных дронов в разные регионы. Для противодействия таким целям Украина применяет, в частности, авиацию и развивает инновационные средства перехвата", - говорится в сообщении Минобороны Украины.

Также отмечается, что баллистические ракеты остаются вызовом противовоздушной обороны Украины. В то же время противник все чаще применяет реактивные дроны со скоростью около 400 км/ч, что сокращает время для их обнаружения и перехвата.

Как отработала украинская ПВО в сентябре

По данным Воздушных Сил ВСУ, за прошедший месяц было обезврежено более 48 тысяч беспилотных летательных аппаратов тактического уровня.

В течение сентября 2026 силы ПВО перехватили:

  • 24 крылатые ракеты Х-101;
  • 8 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 12 крылатых ракет "Калибр";
  • 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 6 крылатых ракет "Искандер-К";
  • 8 противокорабельных ракет "Циркон";
  • 86 S8000 "Бандероль";
  • 2 722 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;
  • 1935 ударных БпЛА типа Shahed-238;
  • 1009 разведывательных БпЛА;
  • 719 БПЛА Lancet.

Вражеские воздушные цели уничтожены благодаря работе авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭС и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп Сил обороны.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Агентство оборонных закупок в системе Минобороны Украины законтрактовало на 300% больше БПЛА, чем за прошлый год.

Также мы писали, что масштабирование реактивных перехватчиков усложняет технологичность решения и высокую стоимость компонентов, в частности двигателей, которые Украина в значительной степени закупает за границей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы УкраиныДрони