ЗСУ вполювали інженерну техніку та склади з боєприпасами росіян на Краматорському напрямку

Пілоти батальйону безпілотних систем "Black Raven" бригади "Холодний Яр" знищили особовий склад і техніку ворога в найскладніших умовах на Краматорському напрямку.

Як розповіли в угрупованні військ, оператори дронів розгромили російську інженерну машину розгородження ІМР-1, склади з боєприпасами, міномет та піхоту.

Батальйон "Black Raven" продемонстрував майстерність своїх операторів дронів у відео.

"У черговий відеозвіт роботи пілотів батальйону потрапили ураження, що не так часто побачиш, інженерної машини розгородження, вантажівок, дистанційні пункти пілотування, склади боєприпасів і, звісно ж, особового складу окупантів", - прокоментували відео в батальйоні.

Що таке машина розгородження ІМР-1

ІМР-1 - перша інженерна машина розгородження створена на основі танка, Т-55, яка започаткувала відповідний клас машин у колишньому Радянському Союзі.

По суті, це броньований бульдозер на танковому шасі, але з додатковим маніпулятором. Спроєктували її в конструкторському бюро Омського заводу транспортного машинобудування.

Машина призначена вона для прокладання колонних шляхів на різноманітній місцевості (як у лісі, так і в місті), для пробивання проходів в завалах. Може використовуватись також для земляних робіт - копання і засипання котлованів.

Успіхи українських дронів

Учора пілоти та аеророзвідники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" вистежили і розбили техніку росіян за допомогою ударних дронів у Харківській області. Влучними ударами FPV-дронів знищили ворожий танк і дві самохідні артилерійські установки "Мста-С".