ЗСУ вперше збили російську ракету за допомогою APKWS. ЗМІ дізнались деталі

Так, 25 січня Військово-морські сили ЗСУ показали кадри, як екіпаж одного з катерів знищив російську авіаційну ракету "повітря-поверхня" Х-59, якою ворог хотів атакувати інфраструктуру порту "Південний".

Судячи з кадрів, як пишуть аналітики, ракету Х-59 вдалося збити за допомогою APKWS, і це, схоже, перший принаймні публічний випадок, коли Силам оборони вдалося збити цю ракету саме за допомогою APKWS.

Додамо, що раніше стало відомо, що за допомогою APKWS українські військові збивали "Шахеди", але не ракети.

Що таке APKWS

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) - високоточне озброєння, яке поєднує некеровані 70-мм ракети Hydra 70 з блоком напівактивного лазерного наведення. Вперше про передачу таких ракет від Німеччини стало відомо у 2023 році, а перше кадри застосування з’явилися влітку того ж року.

Додамо, що ракети APKWS використовуються у установках Vampire, усього для Сил оборони у рамках оборонної допомоги було замовлено 14 таких установок.