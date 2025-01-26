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ВСУ впервые сбили российскую ракету с помощью APKWS. СМИ узнали детали

Фото: ВСУ впервые сбили российскую ракету с помощью APKWS 25 января (building-tech.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные впервые сбили российскую ракету с помощью APKWS. Таким образом ранее Силы обороны сбивали только "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Так, 25 января Военно-морские силы ВСУ показали кадры, как экипаж одного из катеров уничтожил российскую авиационную ракету "воздух-поверхность" Х-59, которой враг хотел атаковать инфраструктуру порта "Южный".

Судя по кадрам, как пишут аналитики, ракету Х-59 удалось сбить с помощью APKWS, и это, похоже, первый по крайней мере публичный случай, когда Силам обороны удалось сбить эту ракету именно с помощью APKWS.

Добавим, что ранее стало известно, что с помощью APKWS украинские военные сбивали "Шахеды", но не ракеты.

Что такое APKWS

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) - высокоточное вооружение, которое сочетает неуправляемые 70-мм ракеты Hydra 70 с блоком полуактивного лазерного наведения. Впервые о передаче таких ракет от Германии стало известно в 2023 году, а первые кадры применения появились летом того же года.

Добавим, что ракеты APKWS используются в установках Vampire, всего для Сил обороны в рамках оборонной помощи было заказано 14 таких установок.

Атака на порт "Южный"

Как сообщалось, экипаж одного из катеров Военно-Морских Сил уничтожил вражескую ракету Х-59 25 января. Она должна была поразить порт "Южный".

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