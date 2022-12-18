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ЗСУ вперше випробували у бою британські ракети Marlet та вже збили ворожу ціль (відео)

Фото: ЗСУ вперше випробували у бою британські ракети Marlet та вже збили ворожу ціль (скріншот з відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові вперше випробували у бою британські ракети Marlet. Вже при першому пуску була збита ціль - російський безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, оприлюднене Military Media Center.

Зазначається, що легка багатоцільова керована ракета Marlet на базі британського ПЗРК Starstreak перебуває на озброєнні Великої Британії, України та Індонезії.

Так, будь-яке озброєння, яке потрапляє до українських військових, завжди стає ефективним інструментом у протистоянні російській агресії.

Зазначимо, що ПЗРК Starstreak можуть вражати повітряні цілі на висоті до 7 км.

Нагадаємо, нещодавно Британія оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги на 50 млн фунтів стерлінгів, до якого входять 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.

Окрім того, зараз в Британії наразі проходять навчання для наших воїнів, аби підготувати їх до бойових дій на фронті.

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