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ВСУ впервые опробовали в бою британские ракеты Marlet и уже сбили вражескую цель (видео)

Фото: ВСУ впервые испытали в бою британские ракеты Marlet и уже сбили вражескую цель (скриншот с видео)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные впервые испытали в бою британские ракеты Marlet. Уже при первом пуске была сбита цель - российский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, обнародованное Military Media Center.

Отмечается, что легкая управляемая многоцелевая ракета Marlet на базе британского ПЗРК Starstreak находится на вооружении Великобритании, Украины и Индонезии.

Так, любое вооружение, которое попадает к украинским военным, всегда становится эффективным инструментом в противостоянии российской агрессии.

Отметим, что ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 7 км.

Напомним, недавно Британия объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на 50 млн фунтов стерлингов, в который входят 125 зенитных пушек и устройства для противодействия дронам-камикадзе.

Кроме того, сейчас в Британии проходят обучение для наших воинов, чтобы подготовить их к боевым действиям на фронте.

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