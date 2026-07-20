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ЗСУ вперше вдарили по росіянах FPV-дронами з безекіпажних катерів (відео)

11:40 20.07.2026 Пн
2 хв
Під ударом на Херсонщині опинились ворожі техніка і логістика
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: робота операторів українських морських дронів (Getty Images)

Українські морські піхотинці вперше застосували FPV-дрони, запущені з безекіпажних катерів Barracuda, для ураження позицій окупантів у районі Залізного Порту на Херсонщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 40-ї окремої бригади морської піхоти.

Військові зазначили, що під час виконання бойового завдання безекіпажні катери (БЕКи) Barracuda потрапили під щільний ворожий обстріл.

Для ураження одного з катерів окупанти застосували одразу чотири баражувальні боєприпаси "Ланцет", унаслідок чого катер було втрачено. Попри це, решта катерів успішно вийшла до визначеної точки запуску ударних дронів.

Уражені цілі окупантів

Після проведення додаткової розвідки в небо піднялися FPV-дрони, які успішно завдали ударів по ворогу. Зокрема, у районі тимчасово окупованого Залізного Порту вдалося уразити:

  • ворожу логістику та техніку;
  • замасковані позиції противника;
  • скупчення особового складу російських військ.

Нагадаємо, 14 липня українські військові вперше продемонстрували роботу Barracuda, який разом з іншими безпілотними системами атакував позиції російських загарбників.

У ВМС зазначили, що взаємодія кількох типів безпілотних систем дозволяє ефективніше виявляти та уражати сили ворога.

Нагадаємо, нещодавно в ГУР повідомили, що Україна розробляє нову систему для морських дронів, яка дозволить як знищувати цілі окупантів, так і затримувати в Чорному морі підсанкційні кораблі, після чого упроводжувати їх до порту для конфіскації.

Командир підрозділу ГУР із позивним "Дев'ятий" розповів, що основу нової концепції становить модернізований багатоцільовий морський безпілотник "Катран".

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