ЗСУ вперше вдарили по росіянах FPV-дронами з безекіпажних катерів (відео)

Українські морські піхотинці вперше застосували FPV-дрони, запущені з безекіпажних катерів Barracuda, для ураження позицій окупантів у районі Залізного Порту на Херсонщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 40-ї окремої бригади морської піхоти.
Військові зазначили, що під час виконання бойового завдання безекіпажні катери (БЕКи) Barracuda потрапили під щільний ворожий обстріл.
Для ураження одного з катерів окупанти застосували одразу чотири баражувальні боєприпаси "Ланцет", унаслідок чого катер було втрачено. Попри це, решта катерів успішно вийшла до визначеної точки запуску ударних дронів.
Після проведення додаткової розвідки в небо піднялися FPV-дрони, які успішно завдали ударів по ворогу. Зокрема, у районі тимчасово окупованого Залізного Порту вдалося уразити:
Нагадаємо, 14 липня українські військові вперше продемонстрували роботу Barracuda, який разом з іншими безпілотними системами атакував позиції російських загарбників.
У ВМС зазначили, що взаємодія кількох типів безпілотних систем дозволяє ефективніше виявляти та уражати сили ворога.
Нагадаємо, нещодавно в ГУР повідомили, що Україна розробляє нову систему для морських дронів, яка дозволить як знищувати цілі окупантів, так і затримувати в Чорному морі підсанкційні кораблі, після чого упроводжувати їх до порту для конфіскації.
Командир підрозділу ГУР із позивним "Дев'ятий" розповів, що основу нової концепції становить модернізований багатоцільовий морський безпілотник "Катран".