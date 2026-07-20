ЗСУ вперше вдарили по росіянах FPV-дронами з безекіпажних катерів (відео)

Військові зазначили, що під час виконання бойового завдання безекіпажні катери (БЕКи) Barracuda потрапили під щільний ворожий обстріл.

Для ураження одного з катерів окупанти застосували одразу чотири баражувальні боєприпаси "Ланцет", унаслідок чого катер було втрачено. Попри це, решта катерів успішно вийшла до визначеної точки запуску ударних дронів.

Уражені цілі окупантів

Після проведення додаткової розвідки в небо піднялися FPV-дрони, які успішно завдали ударів по ворогу. Зокрема, у районі тимчасово окупованого Залізного Порту вдалося уразити:

ворожу логістику та техніку;

замасковані позиції противника;

скупчення особового складу російських військ.

Нагадаємо, 14 липня українські військові вперше продемонстрували роботу Barracuda, який разом з іншими безпілотними системами атакував позиції російських загарбників.

У ВМС зазначили, що взаємодія кількох типів безпілотних систем дозволяє ефективніше виявляти та уражати сили ворога.