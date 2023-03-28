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ЗСУ воюють на російському танку Т-62, який захопили під Херсоном (відео)

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Україна, Вівторок 28 березня 2023 17:40
ЗСУ воюють на російському танку Т-62, який захопили під Херсоном (відео) Фото: танк Т-62 (Кадр з відео Суспільне Запоріжжя)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові використовують у боях російський танк Т-62, який їм вдалося захопити під час контрнаступу у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міноборони України.

"Машину разом з великою кількістю боєкомплекту "затрофеїли" українські воїни під час контрнаступу під Херсоном. Відремонтували його і пустили в бій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що танкістам було важко знайти фахівців, які вміють управляти такою старою технікою.

"Після перемоги стане музейним експонатом. А поки без діла не залишився і шістдесятирічний трофейний танк Т-62 допомагає нищити колишніх господарів", - додали військові.

З літа 2022 року приблизно 800 танків Т-62 було знято зі зберігання, і деякі з них отримали модернізовані прицільні системи, які, швидше за все, підвищать їхню ефективність у нічний час.

Т-62

Радянський середній танк другого покоління. Перший у світі танк із гладкоствольною гарматою у виробництві. Його розробка розпочалась у 1957 році. Створено на базі танка Т-55. Вироблявся СРСР з 1962 по 1975 рік.

Нагадаємо, на початку березня 2023 року британська розвідка повідомляла, що росіяни почали активно розгортати на полі бою танки Т-62.

Російські окупанти продовжують масово втрачати техніку на війні проти України. Зокрема, вперше було знищено танк Т-62 зразка 2022 року.

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