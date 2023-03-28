ВСУ воюют на российском танке Т-62, который захватили под Херсоном (видео)
Украинские военные используют в боях российский танк Т-62, который им удалось захватить во время контрнаступления в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минобороны Украины.
"Машину вместе с большим количеством боекомплекта "затрофеили" украинские воины во время контрнаступления под Херсоном. Отремонтировали его и пустили в бой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что танкистам было тяжело найти специалистов, умеющих управлять такой старой техникой.
"После победы станет музейным экспонатом. А пока без дела не остался и шестидесятилетний трофейный танк Т-62 помогает уничтожать бывших хозяев", - добавили военные.
С лета 2022 года около 800 танков Т-62 были сняты с хранения, и некоторые из них получили модернизированные прицельные системы, которые, скорее всего, повысят их эффективность в ночное время.
Т-62
Советский средний танк второго поколения. Первый в мире танк с гладкоствольной пушкой в производстве. Его разработка началась в 1957 году. Создано на базе танка Т-55. Вырабатывался СССР с 1962 по 1975 год.
Напомним, в начале марта 2023 года британская разведка сообщала, что россияне начали активно разворачивать на поле боя танки Т-62.
Российские оккупанты продолжают массово терять технику на войне против Украины. В частности, впервые был уничтожен танк Т-62 образца 2022 года.
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