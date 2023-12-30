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Сили оборони завдали удару по військових об'єктах в РФ понад 70 дронами, - джерела

Фото: Сили оборони вночі завдали удару по військових об’єктах в Росії (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Українські захисники цієї ночі атакували військові об'єкти на території Росії. Найгучніше було у Брянську.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в спецслужбах.

"В ніч з 29 на 30 грудня Сили безпеки і оборони України завдали потужного удару по військових об’єктах на території РФ. Всього в атаці брало участь понад 70 безпілотників різних типів", - зазначають джерела.

Як розповіли співрозмовники, найгучніше було в Брянську, де група безпілотників атакувала завод "Кремній Ел". Це один із найбільших виробників електроніки для російської воєнної техніки. Зокрема, для ракет великої дальності та систем ППО "Панцир".

Відомо, що також пролунали вибухи на кількох військових об’єктах в Бєлгороді, Тулі, Твері, Москві.

"Російська ППО змогла збити певну частину українських БпЛА, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях. На відміну від російських терористичних ударів по території України, Сили безпеки та оборони України завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога", - додають джерела.

Нічні вибухи у Росії

Нагадаємо, пізно ввечері 29 грудня у Бєлгороді почали скаржитися на вибухи і нібито обстріл. Губернатор області заявив, що ППО збила "кілька повітряних цілей" на підльоті до Бєлгорода.

Вже під ранок 30 грудня російське Міністерство оборони відзвітувало про "відбиту" атаку. У Шойгу заявили, що збили аж 32 дрони, а ППО нібито працювала у Брянській, Орловській, Курській та Московській областях.

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