Силы обороны нанесли удар по военным объектам в РФ более 70 дронами, - источники

"В ночь с 29 на 30 декабря Силы безопасности и обороны Украины нанесли мощный удар по военным объектам на территории РФ. Всего в атаке участвовало более 70 беспилотников разных типов", - отмечают источники.

Как рассказали собеседники, громче всего было в Брянске, где группа беспилотников атаковала завод "Кремной Эл". Это один из самых крупных производителей электроники для российской военной техники. В частности, для ракет большой дальности и систем ПВО "Панцирь".

Известно, что также прогремели взрывы на нескольких военных объектах в Белгороде, Туле, Твери, Москве.

"Российская ПВО смогла сбить определенную часть украинских БпЛА, но значительное количество из них эффективно сработало по целям. В отличие от российских террористических ударов по территории Украины, Силы безопасности и обороны Украины наносили удары исключительно по военным объектам врага", - добавляют источники.

Ночные взрывы в России

Напомним, поздно вечером 29 декабря в Белгороде начали жаловаться на взрывы и якобы обстрелы. Губернатор области заявил, что ПВО сбила "несколько воздушных целей" на подлете к Белгороду.

Уже к утру 30 декабря российское Министерство обороны отчиталось об "отбитой" атаке. У Шойгу заявили, что сбили 32 дрона, а ПВО якобы работала в Брянской, Орловской, Курской и Московской областях.