Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

ЗСУ вночі завдали нових ударів по окупантах: уражено важливі об’єкти ворога

13:30 21.03.2026 Сб
2 хв
Що було під прицілом українських воїнів?
aimg Тетяна Степанова
Фото: ЗСУ завдали нових ударів по окупантах (Getty Images)

Сили оборони України у ніч на 21 березня уразили важливі об’єкти ворога на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, українські бійці уразили пункт управління підрозділу зі складу центру "Рубікон" (Маріуполь, ТОТ Донецької обл.).

Також уражено ремонтний підрозділ російської армії (Хліборобне, ТОТ Запорізької обл.) та командно-спостережний пункт підрозділу окупантів (Парасковіївка, ТОТ Донецької обл.).

Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.

Удари ЗСУ по військових об'єктах РФ

Нагадаємо, українським захисникам під час атаки на авіаремонтний завод у Новгородській області вдалося пошкодити російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Вчора, 20 березня, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що російський ударний гелікоптер Ка-52 вартістю щонайменше 16 млн доларів було уражено в районі населеного пункту Надіївка Донецької області.

Особливістю операції стало використання оптоволоконного FPV-дрона, що дало змогу ефективно атакувати повітряну ціль і ліквідувати екіпаж під час спроби евакуації.

Також в ніч на 20 березня українські воїни атакували об'єкти Алчевського металургійного комбінату на тимчасово окупованій частині Луганської області.

Таке підприємство задіяне у виробництві артилерійських снарядів, там відбувається відливання і первинна обробка заготовок великого калібру. Також завод бере участь у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії.

Окрім того, внаслідок атаки українських воїнів було уражено інфраструктуру полігону "Східний" (Новопетрівка, тимчасово окупована частина Запорізької області).

