ВСУ ночью нанесли новые удары по оккупантам: поражены важные объекты врага

13:30 21.03.2026 Сб
2 мин
Что было под прицелом украинских воинов?
aimg Татьяна Степанова
Фото: ВСУ нанесли новые удары по оккупантам (Getty Images)

Силы обороны Украины в ночь на 21 марта поразили важные объекты врага на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В частности, украинские бойцы поразили пункт управления подразделения из состава центра "Рубикон" (Мариуполь, ВОТ Донецкой обл.).

Также поражено ремонтное подразделение российской армии (Хлеборобное, ВОТ Запорожской обл.) и командно-наблюдательный пункт подразделения оккупантов (Парасковиевка, ВОТ Донецкой обл.).

Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

Удары ВСУ по военным объектам РФ

Напомним, украинским защитникам во время атаки на авиаремонтный завод в Новгородской области удалось повредить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Вчера, 20 марта, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что российский ударный вертолет Ка-52 стоимостью не менее 16 млн долларов был поражен в районе населенного пункта Надиевка Донецкой области.

Особенностью операции стало использование оптоволоконного FPV-дрона, что позволило эффективно атаковать воздушную цель и ликвидировать экипаж при попытке эвакуации.

Также в ночь на 20 марта украинские воины атаковали объекты Алчевского металлургического комбината на временно оккупированной части Луганской области.

Такое предприятие задействовано в производстве артиллерийских снарядов, там происходит отливка и первичная обработка заготовок крупного калибра. Также завод участвует в производстве и ремонте бронированной стали для военной техники оккупационной армии.

Кроме того, в результате атаки украинских воинов была поражена инфраструктура полигона "Восточный" (Новопетровка, временно оккупированная часть Запорожской области).

