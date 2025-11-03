ЗСУ вночі уразили Саратовський НПЗ, виникла пожежа, - Генштаб

"У ніч на 3 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. Зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6", - заявили у Генштабі.

Зазначається, що Саратовський НПЗ – це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тон. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.

Також Сили оборони завдали вогневого ураження по логістичних об’єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.

"Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази держави-терориста з метою позбавити її можливостей продовжувати агресію", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Що кажуть у СБС ЗСУ

"Хробача нафто-наливайка на 4,8-7,2 млн т вкотре втомилася. Подзьобано ТПС "Сергеєвка" забезпечення залізничної інфраструктури Міллєрово у Ростовській області", - йдеться у повідомленні командувача СБС ЗСУ.