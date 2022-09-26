ЗСУ влаштували засідку та знищили екіпажи трьох "Тигрів" (відео)

Українські військові влаштували засідку на ворога у Донецькій області та знищили екіпажі трьох "Тигрів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ССО ЗСУ.
"Вдале полювання на російські "Тигри", - йдеться у повідомленні.
Військовим ССО вдалося влаштувати вдалу засідку на противника у лісовому масиві в Донецькій області. Під час операції бойова група ССО спалила одну бойову машину росіян і повністю знищила екіпажі трьох "Тигрів".
"Після проведення засідки оператори ССО України без втрат приступили до виконання інших завдань", - додали військові.
Нагадаємо, що десантники знищили російські танк та дві БМП разом з екіпажами.
Також, ЗСУ знищили ворожу зенітну установку, вогонь перекинувся і на склад БК.
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