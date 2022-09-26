Фото: Десантники знищили російські танк та дві БМП разом з екіпажами (відео) (Getty Images)

Українським військовим вдалося зірвати ворожий наступ окупантів та знищити багато їх техніки, завдяки грамотно встановленим мінно-вибуховим загородженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Загалом, було знищено п’ять одиниць бойової та спеціальної техніки російських окупантів: танк, дві бойові машини піхоти, інженерну машину розгородження ІМР-2 та бронетранспортер МТ-ЛБ разом з екіпажами та особовим складом", - йдеться у повідомленні. Завдяки злагодженій роботі протитанкового підрозділу та артилерії Миколаївської бригади десантників, вдалося оперативно знешкодити залишки окупантів.