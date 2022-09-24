Б'ють без промаху. ЗСУ знищили ворожу зенітну установку, вогонь перекинувся і на склад БК (відео)

Фото: ЗСУ знищили ворожу зенітну установку, вогонь перекинувся і на склад БК (Getty Images)

Українські військові знищили російську зенітну установку ЗУ-23-2 і запобігли обстрілу позицій наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.