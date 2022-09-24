Б'ють без промаху. ЗСУ знищили ворожу зенітну установку, вогонь перекинувся і на склад БК (відео)
Українські військові знищили російську зенітну установку ЗУ-23-2 і запобігли обстрілу позицій наших захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Нападникам не вдалося провести обстріл позицій наших військ. Влучний постріл - і російська зенітна установка ЗУ-23-2 на базі автомобіля "Зіл-131" палає як скирта соломи", - сказано в повідомленні.
При цьому водій автомобіля почав тікати в сторону можливої допомоги, але завдав окупантам ще більшого клопоту, оскільки вогонь перекинувся на ворожий склад боєприпасів.
Нагадаємо, вчора українські військові збили російський ворожий гелікоптер Мі-8 і показали це на відео.
Ніш захисники також знищили ворожий пункт управління біля Святогірська.
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