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ВСУ устроили засаду и уничтожили экипажи трех "Тигров" (видео)

Фото: ВСУ устроили засаду и уничтожили экипажи трех "Тигров" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные устроили засаду на врага в Донецкой области и уничтожили экипажи трех "Тигров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ССО ВСУ.

"Удачная охота на российские "Тигры", - говорится в сообщении.

Военным ССО удалось устроить удачную засаду противника в лесном массиве в Донецкой области. В ходе операции боевая группа ССО сожгла одну боевую машину россиян и полностью уничтожила экипажи трех "Тигров".

"После проведения засады операторы ССО Украины без потерь приступили к выполнению других задач", – добавили военные.

Напомним, что десантники уничтожили российские танк и две БМП вместе с экипажами.

Также ВСУ уничтожили вражескую зенитную установку, огонь перекинулся и на состав БК.

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