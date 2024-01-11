ЗСУ влаштували ворогам другу "Чорнобаївку" в Харківській області: яка ситуація на фронті

Війська РФ продовжують наступати на Куп'янському напрямку, що в Харківській області. Попри свої чисельні спроби, ворог зазнає значних втрат у техніці та особовому складі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.
"Так, поблизу Синьківки, де тривають бої, де вчора наші захисники відбили 5 атак.. Ми вже просто спостерігаємо і бачимо, що російські окупанти наступають тією самою дорогою за допомогою танків, БМП, піхоти. Їх там знищують. І неодноразово", - каже він.
За словами Фітьо, на даному напрямку вже виникла "стоянка" спаленої техніки окупантів, тож ЗСУ будуть далі спостерігати за тим, чи буде ворог попри це продовжувати наступати.
"Тому що з точки зору військової знаючи, що тебе там знищать і пускати людей в цю атаку... Мабуть, для російського командування звично так робити. В принципі хай цю тенденцію продовжують", - зазначає він.
Як розповів Фітьо, також на Лиманському напрямку було відбито 6 ворожих атак поблизу Тернів та Веселого. Зокрема було знищено 141 російського окупанта. Також є й полонені росіяни.
"Будемо зараз слухати декількох солдатів російської армії, що вони нам цікавого розкажуть про ситуацію в їхньому війську", - повідомив він.
Крім того, також знищено 50 одиниць техніки, серед яких:
Фітьо наголошує, що дана знищена техніка свідчить про те, що ворог знову активізувався, а кількість атак виходить на той рівень, який був раніше до великого похолодання.
"Бачимо, що ворог активно застосовує техніку для організації своїх атак. І якихось успіхів окупанти не досягли. Тож наші захисники знаходяться в активній обороні, що дає їм переходити як до атакувальних дій, так і покращувати своє становище", - підсумував він
В кінці грудня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що війська РФ продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп'янському напрямку та перегруповуються на Лиманському. У ЗСУ не виключають, що путінська армія хоче захопити Куп'янськ, зокрема вийти на нього з півночі та сходу, щоб використовувати як плацдарм для подальшого наступу.
Як писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), найближчими тижнями ворог може активізувати свої зусилля із захоплення Куп'янська. Водночас, як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, наступ терористів на напрямку сповільнився, а ЗСУ, зі свого боку, завдають їм великого ураження.
Напередодні речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що подібні інформаційні акції здійснюються або ж в інтересах ворога, або в "рамках реалізації справжньої свободи слова і нормальної інформаційної політики.
"Але ми повинні на це тверезо реагувати, а не піддаватися якимсь панічним настроям", - сказав речник ГУР.
Вчора Центр протидії дезінформації також зауважив, що всі повідомлення агресора про наступ в напрямку Харківської області є російською пропагандою.
До даної думки долучився і Фітьо. Він заявив, що інформацію, яка стосується можливого наступу росіян на сході України необхідно сприймати лише від офіційних джерел ЗСУ.
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