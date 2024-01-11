ЗСУ влаштували ворогам другу "Чорнобаївку" в Харківській області: яка ситуація на фронті

"Так, поблизу Синьківки, де тривають бої, де вчора наші захисники відбили 5 атак.. Ми вже просто спостерігаємо і бачимо, що російські окупанти наступають тією самою дорогою за допомогою танків, БМП, піхоти. Їх там знищують. І неодноразово", - каже він.

За словами Фітьо, на даному напрямку вже виникла "стоянка" спаленої техніки окупантів, тож ЗСУ будуть далі спостерігати за тим, чи буде ворог попри це продовжувати наступати.

"Тому що з точки зору військової знаючи, що тебе там знищать і пускати людей в цю атаку... Мабуть, для російського командування звично так робити. В принципі хай цю тенденцію продовжують", - зазначає він.

Атаки попри втрати та погоду

Як розповів Фітьо, також на Лиманському напрямку було відбито 6 ворожих атак поблизу Тернів та Веселого. Зокрема було знищено 141 російського окупанта. Також є й полонені росіяни.

"Будемо зараз слухати декількох солдатів російської армії, що вони нам цікавого розкажуть про ситуацію в їхньому війську", - повідомив він.

Крім того, також знищено 50 одиниць техніки, серед яких:

4 танки;

4 БМП;

3 БТР.

Фітьо наголошує, що дана знищена техніка свідчить про те, що ворог знову активізувався, а кількість атак виходить на той рівень, який був раніше до великого похолодання.

"Бачимо, що ворог активно застосовує техніку для організації своїх атак. І якихось успіхів окупанти не досягли. Тож наші захисники знаходяться в активній обороні, що дає їм переходити як до атакувальних дій, так і покращувати своє становище", - підсумував він