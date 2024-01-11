ВСУ устроили врагам вторую "Чернобаевку" в Харьковской области: какая ситуация на фронте

Войска РФ продолжают наступать на Купянском направлении в Харьковской области. Несмотря на свои многочисленные попытки, враг несет значительные потери в технике и личном составе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.
"Так, вблизи Синьковки, где продолжаются бои, где вчера наши защитники отбили 5 атак.. Мы уже просто наблюдаем и видим, что российские оккупанты наступают той же дорогой с помощью танков, БМП, пехоты. Их там уничтожают. И неоднократно", - говорит он.
По словам Фитьо, на данном направлении уже возникла "стоянка" сожженной техники оккупантов, поэтому ВСУ будут дальше наблюдать за тем, будет ли враг, несмотря на это, продолжать наступать.
"Потому что с точки зрения военной зная, что тебя там уничтожат и пускать людей в эту атаку... Пожалуй, для российского командования привычно так поступать. В принципе, пусть эту тенденцию продолжают", - отмечает он.
Как рассказал Фитьо, также на Лиманском направлении было отражено 6 вражеских атак вблизи Тернов и Веселого. В частности был уничтожен 141 российский оккупант. Также есть и пленные россияне.
"Будем сейчас слушать несколько солдат российской армии, что они нам интересного расскажут о ситуации в их войске", - сообщил он.
Кроме того, также уничтожены 50 единиц техники, среди которых:
Фитьо отмечает, что данная уничтоженная техника свидетельствует о том, что враг снова активизировался, а количество атак выходит на тот уровень, который раньше был до большого похолодания.
"Видим, что враг активно применяет технику для организации своих атак. И каких-то успехов оккупанты не добились. Поэтому наши защитники находятся в активной обороне, что дает им переходить как к атакующим действиям, так и улучшать свое положение", - подытожил он.
В конце декабря командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что войска РФ продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском направлении и перегруппируются на Лиманском. В ВСУ не исключают, что путинская армия хочет захватить Купянск, в частности, выйти на него с севера и востока, чтобы использовать в качестве плацдарма для дальнейшего наступления.
Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), в ближайшие недели враг может активизировать свои усилия по захвату Купянска. В то же время, как рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, наступление террористов на направлении замедлилось, а ВСУ со своей стороны наносят им большое поражение.
Накануне спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что подобные информационные акции осуществляются либо в интересах врага, либо в рамках реализации настоящей свободы слова и нормальной информационной политики.
"Но мы должны на это трезво реагировать, а не поддаваться каким-то паническим настроениям", - сказал спикер ГУР.
Вчера Центр противодействия дезинформации также отметил, что все сообщения агрессора о наступлении в направлении Харьковской области являются российской пропагандой.
К данному мнению присоединился и Фитьо. Он заявил, что информацию, которая касается возможного наступления россиян на востоке Украины, необходимо воспринимать только от официальных источников ВСУ.
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