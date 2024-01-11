ВСУ устроили врагам вторую "Чернобаевку" в Харьковской области: какая ситуация на фронте

"Так, вблизи Синьковки, где продолжаются бои, где вчера наши защитники отбили 5 атак.. Мы уже просто наблюдаем и видим, что российские оккупанты наступают той же дорогой с помощью танков, БМП, пехоты. Их там уничтожают. И неоднократно", - говорит он.

По словам Фитьо, на данном направлении уже возникла "стоянка" сожженной техники оккупантов, поэтому ВСУ будут дальше наблюдать за тем, будет ли враг, несмотря на это, продолжать наступать.

"Потому что с точки зрения военной зная, что тебя там уничтожат и пускать людей в эту атаку... Пожалуй, для российского командования привычно так поступать. В принципе, пусть эту тенденцию продолжают", - отмечает он.

Атаки, несмотря на потери и погоду

Как рассказал Фитьо, также на Лиманском направлении было отражено 6 вражеских атак вблизи Тернов и Веселого. В частности был уничтожен 141 российский оккупант. Также есть и пленные россияне.

"Будем сейчас слушать несколько солдат российской армии, что они нам интересного расскажут о ситуации в их войске", - сообщил он.

Кроме того, также уничтожены 50 единиц техники, среди которых:

4 танка;

4 БМП;

3 БТР.

Фитьо отмечает, что данная уничтоженная техника свидетельствует о том, что враг снова активизировался, а количество атак выходит на тот уровень, который раньше был до большого похолодания.

"Видим, что враг активно применяет технику для организации своих атак. И каких-то успехов оккупанты не добились. Поэтому наши защитники находятся в активной обороне, что дает им переходить как к атакующим действиям, так и улучшать свое положение", - подытожил он.