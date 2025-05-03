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ВСУ примут участие в параде в Британии к годовщине Дня победы

Суббота 03 мая 2025 09:00
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ВСУ примут участие в параде в Британии к годовщине Дня победы Фото: Украинские военные присоединятся к параду в Лондоне (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ присоединятся к параду в Великобритании по случаю победы во Второй мировой войне. Участие украинских военных символизирует поддержку Запада в борьбе против агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В понедельник, 6 мая, военнослужащие Вооруженных сил Украины примут участие в масштабном военном шествии в Лондоне по случаю 80-й годовщины Дня победы в Европе (VE Day), который отмечает окончание боевых действий в Европе во время Второй мировой войны.

Украинские военные будут шагать рядом с около тысячей британских солдат, кавалерией и военными оркестрами как символ глобальной поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии.

"В разгар первой полномасштабной войны в Европе со времен Второй мировой войны уместно, что Вооруженные силы Украины, которые сейчас воюют на передовой свободы, представлены на мероприятии в понедельник", - заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

8 мая - традиционная дата празднования VE Day в Великобритании, Франции и США, когда в 1945 году Германия подписала капитуляцию. Россия, которая тогда воевала в составе СССР, отмечает День победы 9 мая.

В рамках памятных мероприятий в Лондоне запланирован военный парад, авиашоу и торжественная служба благодарности в Вестминстерском аббатстве, в которой ожидается участие представителей королевской семьи.

Кроме Украины, к церемонии присоединятся и военные из Австралии, Канады и Новой Зеландии, которые будут нести флаги своих государств.

Отправка военного контингента в Украину

Напомним, что Великобритания с начала войны в Украине является одним из ключевых союзников Киева, предоставляя миллиардную военную помощь и санкционно давя на Россию.

В начале апреля в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных" - это объединение стран, которые пообещали помощь Украине в борьбе с российским агрессором.

О создании коалиции объявил премьер Великобритании Кир Стармер 2 марта 2025 года.

По итогам "коалиции решительных" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французские и британские войска прибудут в Украину среди первых. По словам главы государства, эти страны являются главными представителями европейского континента.

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