ВСУ примут участие в параде в Британии к годовщине Дня победы

ВСУ присоединятся к параду в Великобритании по случаю победы во Второй мировой войне. Участие украинских военных символизирует поддержку Запада в борьбе против агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В понедельник, 6 мая, военнослужащие Вооруженных сил Украины примут участие в масштабном военном шествии в Лондоне по случаю 80-й годовщины Дня победы в Европе (VE Day), который отмечает окончание боевых действий в Европе во время Второй мировой войны.

Украинские военные будут шагать рядом с около тысячей британских солдат, кавалерией и военными оркестрами как символ глобальной поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии.

"В разгар первой полномасштабной войны в Европе со времен Второй мировой войны уместно, что Вооруженные силы Украины, которые сейчас воюют на передовой свободы, представлены на мероприятии в понедельник", - заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

8 мая - традиционная дата празднования VE Day в Великобритании, Франции и США, когда в 1945 году Германия подписала капитуляцию. Россия, которая тогда воевала в составе СССР, отмечает День победы 9 мая.

В рамках памятных мероприятий в Лондоне запланирован военный парад, авиашоу и торжественная служба благодарности в Вестминстерском аббатстве, в которой ожидается участие представителей королевской семьи.

Кроме Украины, к церемонии присоединятся и военные из Австралии, Канады и Новой Зеландии, которые будут нести флаги своих государств.