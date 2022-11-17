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ЗСУ вийшли на рубіж по правому берегу Дніпра, - Генштаб

Фото: ЗСУ вийшли на рубіж по правому берегу Дніпра (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові в ході контрнаступу на півдні вийшли на рубіж по правому берегу річки Дніпро. Та звільнили вже майже 200 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"В ході проведення наступальної операції наші війська вийшли на рубіж по правому берегу річки Дніпро, звільнили до 5 580 кв км нашої території та 198 населених пунктів", - розповів Громов.

Зазначимо, РБК-Україна дізналося в експерта, як росіяни поводитимуться на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що наступ Збройних сил України триває по кількох напрямках.

Додамо, раніше ми писали про те, що 11 листопада, українські бійці зайшли до Херсона. Також наші герої звільнили Снігурівку - останнє місто Миколаївської області, яке було під контролем росіян.

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