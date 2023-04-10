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ЗСУ виснажили вагнерівців у Бахмуті: РФ змушена залучати спецпризначенців, - Сирський

Фото: Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сили оборони виснажили підрозділи ПВК "Вагнера" у Бахмуті, том противник вимушений залучати спецпризначенців та десантників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Східного угруповання військ генерала-полковника Олександра Сирського.

Сирський обговорив з командирами військових частин та угруповань плани щодо оборони Бахмута та зустрівся з бійцями, які захищають місто.

"Сили оборони виснажили вагнерівців. Ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Росіяни активно застосовують свою артилерію та авіацію, знищують місто, яке не можуть захопити", - написав він.

Сирський підкреслив, що оборона Бахмута триває, українські бійці мужньо та фахово виконують поставлене завдання.

Так, захисники щодня знекровлюють противника та знищують його бойовий потенціал. Сирський додав, що кожним вдалим пострілом, враженою ціллю, вони наближають перемогу України.

"Для мене велика честь бути пліч-о-пліч з нашими воїнами в цей час", - написав командувач Східного угруповання військ.

Нагадаємо, Сирський повідомляв, що росіяни у боях за Бахмут перейшли до так званої "сирійської" тактики випаленої землі.

Додамо, що в Міноборони зазначали, що ворог не припиняє спроб окупувати Бахмут - оперативні рішення щодо оборони приймаються цілодобово.

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БахмутВійна Росії проти України