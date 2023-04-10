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ВСУ истощили вагнеровцев в Бахмуте: РФ вынуждена привлекать спецназовцев, - Сырский

Фото: Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Силы обороны истощили подразделения ПВК "Вагнера" в Бахмуте, противник вынужден привлекать спецназовцев и десантников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Восточной группировкой войск генерала-полковника Александра Сырского.

Сырский обсудил с командирами воинских частей и группировок планы по обороне Бахмута и встретился с бойцами, которые защищают город.

"Силы обороны истощили вагнеровцев. Враг вынужден привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Россияне активно применяют свою артиллерию и авиацию, уничтожают город, который не могут захватить", - написал он.

Сырский подчеркнул, что оборона Бахмута продолжается, украинские бойцы мужественно и профессионально выполняют поставленную задачу.

Так, защитники ежедневно обескровливают противника и уничтожают его боевой потенциал. Сырский добавил, что каждым успешным выстрелом, пораженной целью, они приближают победу Украины.

"Для меня большая честь быть бок о бок с нашими воинами в это время", - написал командующий Восточной группировкой войск.

Напомним, Сырский сообщал, что россияне в боях за Бахмут перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли.

Добавив, что в Минобороны отмечали, что враг не прекращает попыток оккупировать Бахмут - оперативные решения по обороне принимаются круглосуточно.

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