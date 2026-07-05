ЗСУ вимкнули окупантам рубильник у Криму та паралізували зв'язок (відео)

Українські військові масовано знеструмлюють військові тили росіян на тимчасово окупованих територіях, залишаючи ворога без зв'язку та світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командира 414-го окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем СБС Роберта Бровді "Мадяра".
За інформацією військового, СБС проводять послідовну операцію з демонтажу ворожих тилів. ЗСУ створюють для окупантів логістичний та паливний голод, знищують протиповітряну оборону, а також системно вимикають енерговузли та звʼязок.
Головна мета - повна ізоляція російської військової присутності на півострові.
Лише протягом 1-5 липня підрозділи СБС вивели з ладу 37 енерговузлів на окупованому Півдні. Останніми днями бійці відрізали від живлення 16 важливих об'єктів.
Військові оприлюднили перелік об'єктів, які нещодавно припинили роботу внаслідок успішних атак:
Російські пропагандистські ресурси та військові об'єкти наразі змушені переходити на генератори, що суттєво ускладнює логістику та забезпечення окупаційних військ.
Нагадаємо, Сили оборони України продовжують активно нищити військовий потенціал та техніку окупантів як у глибокому тилу, так і на окупованих територіях.
Зокрема, від початку 2026 року Сили безпілотних систем України наростили кількість уражень в оперативній та стратегічній глибині ворога на 1150% та офіційно оприлюднили список атакованих цілей.
Паралельно масштабних втрат зазнає й авіація загарбників.
Нещодавно українські дрони здійснили успішну атаку на Крим, під час якої Служба безпеки України вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі "Саки", вивівши з ладу одразу 7 ворожих літаків, а також відпрацювала по ангарах аеродрому "Гвардійське".