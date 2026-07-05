ЗСУ вимкнули окупантам рубильник у Криму та паралізували зв'язок (відео)

Масштабний "ППОпад" та ізоляція Криму

За інформацією військового, СБС проводять послідовну операцію з демонтажу ворожих тилів. ЗСУ створюють для окупантів логістичний та паливний голод, знищують протиповітряну оборону, а також системно вимикають енерговузли та звʼязок.

Головна мета - повна ізоляція російської військової присутності на півострові.

Лише протягом 1-5 липня підрозділи СБС вивели з ладу 37 енерговузлів на окупованому Півдні. Останніми днями бійці відрізали від живлення 16 важливих об'єктів.

Які підстанції потрапили під удар

Військові оприлюднили перелік об'єктів, які нещодавно припинили роботу внаслідок успішних атак:

В окупованому Криму - електропідстанції 110 кВ "Ковильне", "Степне", "Трактове", "Нива", "Зимне", "Саки", потужні ПС 220 кВ "Бахчисарай" та ПС 330 кВ "Західно-Кримська" в населеному пункті Кар'єрне, а також об'єкти 35 кВ у Яни Капу та Слов'янському. На території півострова активно відпрацювали 9-й батальйон "Кайрос" 414 ОБр СБс "Птахи Мадяра", 412 ОБр СБС "Nemesis" та 1-й окремий центр СБС.

- електропідстанції 110 кВ "Ковильне", "Степне", "Трактове", "Нива", "Зимне", "Саки", потужні ПС 220 кВ "Бахчисарай" та ПС 330 кВ "Західно-Кримська" в населеному пункті Кар'єрне, а також об'єкти 35 кВ у Яни Капу та Слов'янському. На території півострова активно відпрацювали 9-й батальйон "Кайрос" 414 ОБр СБс "Птахи Мадяра", 412 ОБр СБС "Nemesis" та 1-й окремий центр СБС. У Херсонській області - під удар потрапили ПС 150 кВ "Генічеськ" та "Овер'янівка", а також трансформатор у Преображенці.

- під удар потрапили ПС 150 кВ "Генічеськ" та "Овер'янівка", а також трансформатор у Преображенці. У Луганській та Запорізькій областях - знищено трансформатори у населених пунктах Лозівський та Покровське (Луганщина, робота 20 ОБр СБС "К-2"), а також у Нововасилівці (Запоріжжя, відпрацювали "Nemesis").

Російські пропагандистські ресурси та військові об'єкти наразі змушені переходити на генератори, що суттєво ускладнює логістику та забезпечення окупаційних військ.