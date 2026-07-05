ВСУ выключили оккупантам рубильник в Крыму и парализовали связь (видео)

Масштабный "ППОпад" и изоляция Крыма

По информации военного, ССС проводят последовательную операцию по демонтажу вражеских тылов. ВСУ создают для кафиров логистический и топливный голод, уничтожают противовоздушную оборону, а также системно выключают энергоузлы и связь.

Главная цель - полная изоляция российского военного присутствия на полуострове.

Только в течение 1-5 июля подразделения ССС вывели из строя 37 энергоузлов на оккупированном Юге. В последние дни бойцы отрезали от питания 16 важных объектов.

Какие подстанции попали под удар

Военные обнародовали перечень объектов, недавно прекративших работу в результате успешных атак:

В оккупированном Крыму - электроподстанции 110 кВ "Ковальное", "Степное", "Трактовое", "Нива", "Зимнее", "Саки", мощные ПС 220 кВ "Бахчисарай" и ПС 330 кВ "Западно-Крымская" в населенном пункте Кар'5 и Славянском. На территории полуострова активно отработали 9-й батальон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра", 412 ОБр СБС "Nemesis" и 1-й отдельный центр СБС.

- электроподстанции 110 кВ "Ковальное", "Степное", "Трактовое", "Нива", "Зимнее", "Саки", мощные ПС 220 кВ "Бахчисарай" и ПС 330 кВ "Западно-Крымская" в населенном пункте Кар'5 и Славянском. На территории полуострова активно отработали 9-й батальон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра", 412 ОБр СБС "Nemesis" и 1-й отдельный центр СБС. В Херсонской области - под удар попали ПС 150 кВ "Геническиск" и "Оверьяновка", а также трансформатор в Преображенке.

- под удар попали ПС 150 кВ "Геническиск" и "Оверьяновка", а также трансформатор в Преображенке. В Луганской и Запорожской областях - уничтожены трансформаторы в населенных пунктах Лозовское и Покровское (Луганщина, работа 20 ОБр СБС "К-2"), а также в Нововасиловке (Запорожье, отработали "Nemesis").

Российские пропагандистские ресурсы и военные объекты вынуждены переходить на генераторы, что существенно усложняет логистику и обеспечение оккупационных войск.