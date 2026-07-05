ВСУ выключили оккупантам рубильник в Крыму и парализовали связь (видео)

Украинские военные массированно обесточивают военные тылы россиян на временно оккупированных территориях, оставляя врага без связи и света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командира 414-го отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем СБС Роберта Бровди "Мадяра".
По информации военного, ССС проводят последовательную операцию по демонтажу вражеских тылов. ВСУ создают для кафиров логистический и топливный голод, уничтожают противовоздушную оборону, а также системно выключают энергоузлы и связь.
Главная цель - полная изоляция российского военного присутствия на полуострове.
Только в течение 1-5 июля подразделения ССС вывели из строя 37 энергоузлов на оккупированном Юге. В последние дни бойцы отрезали от питания 16 важных объектов.
Военные обнародовали перечень объектов, недавно прекративших работу в результате успешных атак:
Российские пропагандистские ресурсы и военные объекты вынуждены переходить на генераторы, что существенно усложняет логистику и обеспечение оккупационных войск.
Напомним, Силы обороны Украины продолжают активно уничтожать военный потенциал и технику окупантов как в глубоком тылу, так и на оккупированных территориях.
В частности, с начала 2026 г. Силы беспилотных систем Украины нарастили количество поражений в оперативной и стратегической глубине врага на 1150% и официально обнародовали список атакованных целей.
Параллельно масштабным потерям понесет и авиация захватчиков.
Недавно украинские дроны совершили успешную атаку на Крым, во время которой Служба безопасности Украины второй раз за неделю поразила истребители на аэродроме "Саки", выведя из строя сразу 7 вражеских самолетов, а также отработала по ангарам аэродрома "Гвардейское".