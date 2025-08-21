UA

ЗСУ використовують понад 20 різних перехоплювачів дронів: подробиці від Міноборони

Фото: ЗСУ використовують понад 20 різних перехоплювачів дронів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міноборони України допустило до експлуатації у ЗСУ понад 25 зразків українських безпілотних комплексів-перехоплювачів. Чимало з цих дронів є мисливцями за ворожими ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Окрім того, до експлуатації допущено вже понад 80 нових безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління. Усі вони – вітчизняного виробництва.

"Міноборони зосереджує більше зусиль та ресурсів на розробці та виробництві ефективних засобів ураження. Йдеться, зокрема, про дрони з оптоволоконним каналом управління та безпілотники-перехоплювачі ворожих розвідувальних та ударних дронів", - зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За його словами, серед інших пріоритетних завдань – максимально масштабувати виробництво найефективніших зразків озброєння.

Виробництво дронів-перехоплювачів в Україні

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Адже кількість збитих російських "Шахедів" невпинно буде зростати.

За його словами, виробництво дронів-перехоплювачів вже розпочалося. Вони мають різну ціну та різні спроможності. Загалом питання виробництва становить 6 млрд доларів.

Він також заявив, що поставив завдання для виробників дронів – Україна повинна мати можливість застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу.

