ЗСУ використовуватимуть дрони SkyKnight 2 зі штучним інтелектом: чим вони особливі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

"Компанія-виробник дрона SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли почалася пришвидшена процедура оформлення допуску до експлуатації. Оборонне відомство супроводжувало компанію у процесі оформлення необхідної документації", - пише пресслужба.

Фото: БпЛА SkyKnight (t.me/ministry_of_defense_ua)

Чим SkyKnight особливий?

Як пише Міноборони, БпЛА є доволі швидким, потужним, зокрема й тихим.

Розробка є простою в керуванні. Водночас якщо оператор вже має навички пілотування DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то новий БпЛА засвоїть близько за тиждень.



"Коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним вже керуватиме бортовий комп’ютер", - додає Міноборони.

Навіть у разі втрати зв'язку, чи глушіння ворожим РЕБ, дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі.

