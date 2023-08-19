ua en ru
Сб, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ будут использовать дроны SkyKnight 2 с искусственным интеллектом: чем они особенные

Новина українською →
Суббота 19 августа 2023 10:11
ВСУ будут использовать дроны SkyKnight 2 с искусственным интеллектом: чем они особенные Фото: БпЛА SkyKnight (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации нашими военными отечественных БпЛА SkyKnight с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

"Компания-производитель дрона SkyKnight 2 подала свою разработку в Минобороны, когда началась ускоренная процедура оформления допуска к эксплуатации. Оборонное ведомство сопровождало компанию в процессе оформления необходимой документации", - пишет пресс-служба.

Фото: БпЛА SkyKnight (t.me/ministry_of_defense_ua)

Чем SkyKnight особенный?

Как пишет Минобороны, БпЛА является довольно быстрым, мощным, в том числе и тихим.

Разработка является простой в управлении. В то же время если оператор уже имеет навыки пилотирования DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то новый БпЛА освоит около недели.

"Когда оператор определит цель, которую нужно поразить, беспилотник будет лететь к ней в автоматическом режиме, ведь им уже будет управлять бортовой компьютер", - добавляет Минобороны.

Даже в случае потери связи, или глушения вражеским РЭБ, дрон все равно долетит до определенной оператором цели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Ночной тариф. Как подключить и сколько можно сэкономить на оплате за свет
Ночной тариф. Как подключить и сколько можно сэкономить на оплате за свет
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне