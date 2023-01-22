ЗСУ не використали всі можливості в Бахмуті через уповільнення військової допомоги, - ISW

Українська оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією, попри втрати. ЗСУ не використали всіх можливостей через уповільнення постачання зброї з боку західних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

На думку аналітиків, витрати ресурсів ЗСУ під час операції в Бахмуті пов'язані з планами щодо наступу в інших місцях.

Україна б заплатила значну ціну за те, щоб дозволити російським військам легко взяти Бахмут. Сам по собі Бахмут не має ні оперативного, ні стратегічного значення, але якби російські війська взяли його відносно швидко, вони б могли сподіватися на розширення операцій, а Україна після відступу втратила б хороші оборонні позиції, йдеться у звіті.

Аналітики також вважають, що США "легковажно" оцінили розрахунок України з оборони міста, вважаючи його "політичним".

Російські війська займають понад 100 тисяч квадратних кілометрів української території, включаючи кілька міст, і звірять над мирним населенням.

Політичні та військові лідери цілком розумно зважують ці фактори при ухваленні рішення про збереження чи поступки певних груп населення.

"Американцям не доводилося робити такий вибір з 1865 року, і їм не слід поспішати нехтувати міркуваннями, які були б для них цілком реальними, якби американські міста зіткнулися з такими загрозами", - пишуть аналітики.

На підтримку того, що українські сили обрали правильну стратегію щодо стримування у Бахмуті, експерти нагадали аналогічну операцію поступового виснаження противника на початку літа 2022 року.

Російські війська місяцями намагалися прорвати ефективну українську оборону у Сєвєродонецьку та Лисичанську, і захопили Лисичанськ лише після контрольованого відходу українців із цього району. Захоплення виявилося в оперативному плані незначним, а кінцевим результатом української оборони цього району стала кульмінація російського наступу на Донбасі.

Українська оборона Бахмута, ймовірно, сприятиме аналогічному результату - російські сили перекидають у цей район сили та техніку з травня 2022 року і ще не досягли якихось значних успіхів в оперативному відношенні, які серйозно загрожують українській обороні цього району.

ISW вважає, що українські сили в Бахмуті, попри втрати, перешкоджають спроможності Росії продовжувати наступ в інших місцях.

"Захід сприяв тому, що Україна не змогла скористатися скутістю російських військ у Бахмуті, повільно переміщуючи або утримуючи системи озброєнь та постачання, необхідні для великомасштабних контрнаступальних операцій", - констатують експерти.

Ключові висновки аналітиків ISW

Українська оборона Бахмута, напевно, є стратегічно обґрунтованою операцією, попри втрати для України.

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Нагадаємо, раніше прикордонники відбили ворожий штурм під Бахмутом та ліквідували 11 окупантів.

Крім того, російські військові намагалися прорватися до Бахмута, але прикордонники зупинили атаку, 5 росіян було вбито, ще 7 поранено.

До цього повідомлялося, що, за даними американської розвідки, російська армія не має повного контролю над Бахмутом і Соледаром - там досі йдуть важкі бої.

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