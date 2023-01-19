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Прикордонники відбили ворожий штурм під Бахмутом та ліквідували 11 окупантів

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Україна, Четвер 19 січня 2023 16:28
Прикордонники відбили ворожий штурм під Бахмутом та ліквідували 11 окупантів Фото: Прикордонники відбили ворожий штурм під Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 19 січня, українські бійці відбили атаки окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Окупанти від ранку атакували наші позиції на одному з напрямків міста-фортеці Бахмут. Прикордонні підрозділи дали відсіч штурмовим групам загарбників, які упродовж дня посилювали наступ й активно підтримували свої дії артилерією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наші воїни витримали та відбили напад окупантів у стрілецькому бою, знищивши частину штурмовиків.

"За день прикордонники знешкодили 21 окупанта, 11 із них "двохсоті", ще 10 поранено", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що за даними американської розвідки російська армія не має повного контролю над Бахмутом та Соледаром - там досі точаться важкі бої.

Російські військові намагалися прорватися до Бахмута, але прикордонники зупинили атаку, 5 росіян було вбито, ще 7 поранено.

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