ВСУ не использовали все возможности в Бахмуте из-за замедления военной помощи, - ISW

Украинская оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией, несмотря на потери. ВСУ не использовали все возможности из-за замедления поставок оружия со стороны западных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По мнению аналитиков, издержки ВСУ во время операции в Бахмуте связаны с планами по наступлению в других местах.

Украина заплатила бы значительную цену за то, чтобы позволить российским войскам легко взять Бахмут. Сам по себе Бахмут не имеет ни оперативного, ни стратегического значения, но если бы российские войска взяли его относительно быстро, они могли бы надеяться на расширение операций, а Украине после отступления потеряла бы хорошие оборонительные позиции, говорится в отчете.

Аналитики также считают, что США "легкомысленно" оценили расчет Украины по обороне города, считая его "политическим"

Российские войска занимают более 100 тысяч квадратных километров украинской территории, включая несколько городов, и зверствуют над мирным населением.

Политические и военные лидеры вполне разумно взвешивают эти факторы при принятии решения о сохранении или уступке определенных групп населения.

"Американцам не приходилось делать такой выбор с 1865 года, и им не следует торопиться пренебрегать соображениями, которые были бы для них вполне реальными, если бы американские города столкнулись с такими угрозами", - пишут аналитики.

В поддержку того, что украинские силы выбрали правильную стратегию по сдерживанию в Бахмуте, эксперты напомнили аналогичную операцию постепенного истощения противника в начале лета 2022 года.

Российские войска месяцами пытались прорвать эффективную украинскую оборону в Северодонецке и Лисичанске, и захватили Лисичанск только после контролируемого ухода украинцев из этого района. Захват оказался в оперативном отношении незначительным, а конечным результатом украинской обороны этого района стала кульминация российского наступления на Донбассе.

Украинская оборона Бахмута, вероятно, будет способствовать аналогичному результату - российские силы перебрасывают в этот район силы и технику с мая 2022 года и еще не добились каких-либо значительных успехов в оперативном отношении, которые серьезно угрожают украинской обороне этого района.

ISW считает, что украинские силы в Бахмуте, несмотря на потери, препятствуют способности России продолжать наступление в других местах.

"Запад способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться скованностью российских войск в Бахмуте, медленно перемещая или удерживая системы вооружений и поставки, необходимые для крупномасштабных контрнаступательных операций", - констатируют эксперты.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Украинская оборона Бахмута, вероятно, является стратегически обоснованной операцией, несмотря на издержки для Украины.

Дискуссия блогеров вокруг сообщения о замене генерал-полковника Михаила Теплинского генерал-лейтенантом Олегом Макаревичем на посту командующего Воздушно-десантными войсками России (ВДВ) еще больше подчеркнула раскол между двумя основными группами в Минобороны России.

Дискуссия блогеров по этому вопросу также дает представление о внутренней динамике Минобороны России, которая могла привести к смещению Теплинского.

Евгений Пригожин начал серию информационных операций, направленных на то, чтобы представить себя героем-жертвой России в крестовом походе против мелкой и коррумпированной российской власти.

The Sun сообщила, что разведка США оценивает общие потери российских военных в Украине в 188 000 человек.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная.

Российские силы продолжали наносить удары по Бахмуту и ​​к западу от Донецка.

Российские силы, вероятно, постепенно продвигаются вперед в районе Бахмута.

Доступные данные из открытых источников по состоянию на 21 января указывают на то, что заявления российского оккупационного чиновника Владимира Рогова от 20 января о захвате крупной территории, вероятно, являются частью российской информационной операции.

Жалобы российских блогеров указывают на то, что российские вооруженные силы продолжают полагаться на сотовые телефоны и незащищенные гражданские технологии для выполнения основных военных функций, что является серьезным нарушением оперативной безопасности.

Напомним, ранее пограничники отбили вражеский штурм под Бахмутом и ликвидировали 11 оккупантов.

Кроме того, российские военные пытались прорваться в Бахмут, но пограничники остановили атаку, 5 россиян были убиты, еще 7 ранены.

До этого сообщалось, что, по данным американской разведки, у российской армии нет полного контроля над Бахмутом и Соледаром - там до сих пор идут тяжелые бои.

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