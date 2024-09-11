ЗСУ використали практично всі передані США ракети ATACMS, - CNN

Датований понеділком лист був надісланий напередодні візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва у середу, 11 вересня. Його підписали:

голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол;

голова Комітету з питань розвідки Майкл Тернер;

голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс;

голова підкомітету з питань асигнувань Палати представників Кен Калверт;

голова підкомітету з питань закордонних справ Палати представників Томас Кін;

комісар Гельсінської спілки Річард Хадсон.

Дозвіл не призведе до ескалації

В адміністрації Байдена побоюються, що надання Україні можливості наносити подальші удари по території Росії, може призвести до ескалації конфлікту і змусити Кремль активніше звинуватити США в участі у війні.

Натомість республіканські законодавці у своєму листі стверджують, що "занепокоєння адміністрації щодо ескалації послідовно спростовуються з першого дня війни".

"Ані використання Україною наданої США зброї в Росії, ані її військове вторгнення в Курську область Росії - перша іноземна окупація російської території з часів Другої світової війни - не викликали ескалації у відповідь з боку Росії", - написали вони.

Удари ATACMS все одно корисні

Американський чиновник також розповів CNN, що за оцінками американської розвідки, понад 90% російських літаків, які запускають планерні бомби та ракети по Україні, базуються на аеродромах, розташованих щонайменше за 300 км від підконтрольної Україні території. Це начебто не дозволить уражати їх системами ATACMS, які не працюють на більш дальню відстань.

"Ми очікуємо, що ця кількість буде продовжувати зростати. Наприклад, Росія нещодавно перемістила свої планерні бомбардувальні місії з двох аеродромів, які були розташовані ближче до фронту, на схід, на аеродроми, які знаходяться поза зоною досяжності системи ATАCMS", - сказав посадовець.

Водночас, республіканські законодавці у своєму листі стверджують, що "на російській території залишаються численні інші легітимні військові цілі у зоні досяжності".

"За оцінками Інституту вивчення війни, за винятком аеродромів, існує понад 200 легітимних військових цілей в межах досяжності наданої США зброї, включаючи військові бази, логістичні вузли, паливні склади, склади боєприпасів і системи командування і управління", - написали вони.

Законодавці також стверджують, що обмеження "перешкоджають здатності України перемогти в агресивній війні Росії та надають кремлівським військам притулок, з якого вони можуть безкарно нападати на Україну".

"Давно настав час, щоб адміністрація змінила курс і зняла обмеження на використання Україною наданої США зброї проти законних військових цілей у Росії", - написали законодавці.

Запаси ракет майже вичерпані

Водночас анонімний американський чиновник у коментарі CNN зазначив, що США передали Україні "кілька сотень" ракетних комплексів ATACMS, та що "Україна використала більшість із них".

За його словами, США мають обмежений запас ракетних комплексів, який вони можуть надати Україні без шкоди для власної військової готовності, а використання цієї зброї для нанесення ударів в глибині Росії виснажило б українські запаси ATACMS, які можна було б використати для інших частин військової кампанії, наприклад, у Криму.

Однак джерело CNN повідомило, що, за словами українців, в межах досяжності ракетного комплексу, є об'єкти з виробництва зброї, які можуть бути гідними військовими цілями.