ВСУ использовали практически все переданные США ракеты ATACMS, - CNN

Датированное понедельником письмо было отправлено накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в среду, 11 сентября. Его подписали:

председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол;

председатель Комитета по вопросам разведки Майкл Тернер;

председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс;

председатель подкомитета по вопросам ассигнований Палаты представителей Кен Калверт;

председатель подкомитета по иностранным делам Палаты представителей Томас Кин;

комиссар Хельсинкского союза Ричард Хадсон.

Разрешение не приведет к эскалации

В администрации Байдена опасаются, что предоставление Украине возможности наносить дальнейшие удары по территории России, может привести к эскалации конфликта и заставить Кремль активнее обвинить США в участии в войне.

Зато республиканские законодатели в своем письме утверждают, что «беспокойство администрации по эскалации последовательно опровергаются с первого дня войны».

"Ни использование Украиной предоставленного США оружия в России, ни ее военное вторжение в Курскую область России - первая иностранная оккупация российской территории со времен Второй мировой войны - не вызвали ответной эскалации со стороны России", - написали они.

Удары ATACMS все равно полезны

Американский чиновник также рассказал CNN, что по оценкам американской разведки, более 90% российских самолетов, которые запускают планерные бомбы и ракеты по Украине, базируются на аэродромах, расположенных минимум в 300 км от подконтрольной Украине территории. Это якобы не позволит поражать их системами ATACMS, которые не работают на более дальнее расстояние.

"Мы ожидаем, что это количество будет продолжать расти. Например, Россия недавно переместила свои планерные бомбардировочные миссии с двух аэродромов, которые были расположены ближе к фронту, на восток, на аэродромы, которые находятся вне зоны досягаемости системы ATACMS", - сказал чиновник.

В то же время, республиканские законодатели в своем письме утверждают, что "на российской территории остаются многочисленные другие легитимные военные цели в зоне досягаемости".

"По оценкам Института изучения войны, за исключением аэродромов, существует более 200 легитимных военных целей в пределах досягаемости предоставленного США оружия, включая военные базы, логистические узлы, топливные склады, склады боеприпасов и системы командования и управления", - написали они.

Законодатели также утверждают, что ограничения "препятствуют способности Украины победить в агрессивной войне России и предоставляют кремлевским войскам убежище, из которого они могут безнаказанно нападать на Украину".

"Давно пора, чтобы администрация изменила курс и сняла ограничения на использование Украиной предоставленного США оружия против законных военных целей в России", - написали законодатели.

Запасы ракет почти исчерпаны

Тем временем, анонимный американский чиновник в комментарии CNN отметил, что США передали Украине "несколько сотен" ракетных комплексов ATACMS, и что "Украина использовала большинство из них".

По его словам, у США ограниченный запас ракетных комплексов, который они могут предоставить Украине без ущерба для собственной военной готовности, а использование этого оружия для нанесения ударов в глубине России истощило бы украинские запасы ATACMS, которые можно было бы использовать для других частей военной кампании, например, в Крыму.

Однако источник CNN сообщил, что, по словам украинцев, в пределах досягаемости ракетного комплекса, есть объекты по производству оружия, которые могут быть достойными военными целями.