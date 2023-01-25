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ЗСУ не виходитимуть із Бахмута, поки є можливість оборонятися, - Генштаб

Фото: ЗСУ не виходитимуть із Бахмута, поки є можливість оборонятися (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові не виходитимуть із Бахмута, доки там є можливість оборонятися, ситуація контрольована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

"Це дивно, вийти з Бахмута, адже у Бахмуті контрольована ситуація, вдається давати відсіч російським окупантам. Завдання всіх Сил оборони - воювати за українську територію. Тому Бахмут і стоїть, бо воїни звідти не виходять", - сказав Ковальов.

Він додав, що Бахмут, як і Соледар, який розташований поруч, окупанти зрівняли із землею. Але незважаючи на те, що сьогодні в командуванні повідомили про вихід ЗСУ з Соледара, оборона Бахмута триває.

"Поки там є підвали, поки там є можливості нашим військовим оборонятися і тримати цю територію, ми будемо триматися", - підкреслив речник Генштабу.

Нагадаємо, українські військові покинули Соледар Донецької області. ЗСУ відійшли з позицій для збереження життів особового складу і закріпилися на заздалегідь підготовлених позиціях.

Нещодавно прикордонники показали, як зараз виглядає зруйнований росіянами Бахмут.

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Збройні сили УкраїниДонецька областьБахмутГенштаб ВСУВійна Росії проти України