Ілюстративне фото: прикордонники показали, як зараз виглядає зруйнований росіянами Бахмут (Getty Images)

Українські захисники продовжують тримати оборону у Бахмуті. Місто практично повністю зруйноване через удари росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.