Прикордонники показали, як зараз виглядає зруйнований росіянами Бахмут
Ілюстративне фото: прикордонники показали, як зараз виглядає зруйнований росіянами Бахмут (Getty Images)
Українські захисники продовжують тримати оборону у Бахмуті. Місто практично повністю зруйноване через удари росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.
Прикордонники записали відео та показали як виглядає місто після постійних ударів росіян.
"ДПСУ виконує завдання в найгарячішій точці України… Місто Бахмут зараз обпалене, понівечене, але незломлене", - розповів один з прикордонників.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські прикордонники успішно захопили позиції окупантів під Бахмутом.
Також ми писали, що поблизу Бахмута українські військові відбили штурм російських солдатів.
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