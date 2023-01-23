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Прикордонники показали, як зараз виглядає зруйнований росіянами Бахмут

Новость на русском →
Бахмут, Понеділок 23 січня 2023 17:10
Прикордонники показали, як зараз виглядає зруйнований росіянами Бахмут Ілюстративне фото: прикордонники показали, як зараз виглядає зруйнований росіянами Бахмут (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники продовжують тримати оборону у Бахмуті. Місто практично повністю зруйноване через удари росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Прикордонники записали відео та показали як виглядає місто після постійних ударів росіян.

"ДПСУ виконує завдання в найгарячішій точці України… Місто Бахмут зараз обпалене, понівечене, але незломлене", - розповів один з прикордонників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські прикордонники успішно захопили позиції окупантів під Бахмутом.

Також ми писали, що поблизу Бахмута українські військові відбили штурм російських солдатів.

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