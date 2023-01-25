ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока есть возможность обороняться, - Генштаб

Украинские военные не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, ситуация контролируемая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

"Это странно, выйти из Бахмута, ведь в Бахмуте контролируемая ситуация удается давать отпор российским оккупантам. Задача всех Сил обороны - воевать за украинскую территорию. Поэтому Бахмут и стоит, так как воины оттуда не выходят", - сказал Ковалев.

Он добавил, что Бахмут, как и рядом расположенный Соледар, оккупанты сравняли с землей. Но, несмотря на то, что сегодня в командовании сообщили о выходе ВСУ из Соледара, оборона Бахмута продолжается.

"Пока там есть подвалы, пока там есть возможности нашим военным обороняться и держать эту территорию, мы будем держаться", - подчеркнул спикер Генштаба.