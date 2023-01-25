ua ru
Ср, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока есть возможность обороняться, - Генштаб

Новина українською →
Донецкая область, Среда 25 января 2023 17:09
ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока есть возможность обороняться, - Генштаб Фото: ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока есть возможность обороняться (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, ситуация контролируемая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

"Это странно, выйти из Бахмута, ведь в Бахмуте контролируемая ситуация удается давать отпор российским оккупантам. Задача всех Сил обороны - воевать за украинскую территорию. Поэтому Бахмут и стоит, так как воины оттуда не выходят", - сказал Ковалев.

Он добавил, что Бахмут, как и рядом расположенный Соледар, оккупанты сравняли с землей. Но, несмотря на то, что сегодня в командовании сообщили о выходе ВСУ из Соледара, оборона Бахмута продолжается.

"Пока там есть подвалы, пока там есть возможности нашим военным обороняться и держать эту территорию, мы будем держаться", - подчеркнул спикер Генштаба.

Напомним, украинские военные покинули Соледар Донецкой области. ВСУ отошли с позиций для сохранения жизней личного состава и закрепились на заранее подготовленных позициях.

Недавно пограничники показали, как сейчас выглядит разрушенный россиянами Бахмут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донецкая область Бахмут Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Минобороны Германии ответило, когда Leopard поступят в Украину
Минобороны Германии ответило, когда Leopard поступят в Украину
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж