ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока есть возможность обороняться, - Генштаб
Украинские военные не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, ситуация контролируемая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.
"Это странно, выйти из Бахмута, ведь в Бахмуте контролируемая ситуация удается давать отпор российским оккупантам. Задача всех Сил обороны - воевать за украинскую территорию. Поэтому Бахмут и стоит, так как воины оттуда не выходят", - сказал Ковалев.
Он добавил, что Бахмут, как и рядом расположенный Соледар, оккупанты сравняли с землей. Но, несмотря на то, что сегодня в командовании сообщили о выходе ВСУ из Соледара, оборона Бахмута продолжается.
"Пока там есть подвалы, пока там есть возможности нашим военным обороняться и держать эту территорию, мы будем держаться", - подчеркнул спикер Генштаба.
Напомним, украинские военные покинули Соледар Донецкой области. ВСУ отошли с позиций для сохранения жизней личного состава и закрепились на заранее подготовленных позициях.
Недавно пограничники показали, как сейчас выглядит разрушенный россиянами Бахмут.
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