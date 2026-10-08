ЗСУ відтіснили армію РФ на Донбасі, - ISW

7 жовтня російські загарбники продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, однак підтверджених успіхів не мали, оскільки ЗСУ проводили успішні контратаки.

На північному сході Харківської області російські військові здійснили інфільтрацію на схід від Вовчанська. На тлі останніх подій Сили оборони завдали удару по армії РФ на південний схід від Хрипунів після ймовірної російської інфільтрації.

6 та 7 жовтня окупанти атакували поблизу Куп'янська, Ківшарівки та Куп'янська-Вузлового. Підтвердженого просування ворога не зафіксовано - ЗСУ проводили контратаки на півночі Куп'янська.

За даними джерела, пов'язаного із Західним угрупованням військ РФ, українські сили контролюють Новоплатонівку, Греківку та Дружелюбівку, попри заяви російської сторони про нібито встановлення контролю над цими населеними пунктами.

У районі Лиману українські військові продовжують контратаки у напрямку східного берега річки Жеребець. Російські війська намагаються стримати українські успіхи у межах операції "Вівальді".

Пов'язаний із Кремлем російський військовий блогер заявив, що українські сили продовжують контрнаступальні дії вздовж Жеребця. За його словами, перевага ЗСУ у живій силі та безпілотниках не дозволяє російським військам закріпитися біля Лиману. Ці твердження відповідають попереднім повідомленням ISW про успішні українські контратаки на цьому напрямку.

На схід від Краматорська російські військові також здійснили інфільтрацію. Після цього українські сили завдали удару по російських позиціях у західній частині Малинівки.

На напрямку Добропілля 6 та 7 жовтня російські війська продовжували наступальні дії, однак підтверджених територіальних здобутків не мали. Українські військові при цьому проводили контратаки на північний схід від міста.

На Гуляйпільському напрямку російські війська 6 та 7 жовтня також атакували, але просунутися не змогли.

На заході Запорізької області окупанти проводили обмежені наступальні операції. Ймовірно, ці дії були частиною спроб обійти Оріхів із західного та східного напрямків. Підтвердженого просування російських військ не зафіксовано.