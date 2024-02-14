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У ЗСУ відреагували на знищення російського корабля "Цезар Куніков" біля Криму

Крим, Середа 14 лютого 2024 13:00
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У ЗСУ відреагували на знищення російського корабля "Цезар Куніков" біля Криму Фото: командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" біля Криму підтверджує, що ворог не може безкарно ходити українськими територіальними водами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка у Telegram.

Новий командувач наголосив, що головна ціль та основна задача Сил оборони України - повне відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Знищення Збройними силами України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони російського ВДК "Цезар Куніков" - чергове підтвердження того, що ворог не може безкарно ходити українськими територіальними водами", - заявив Павлюк.

Знищення російського ВДК

Нагадаємо, сьогодні зранку у районі Алупки пролунали вибухи. Росіяни підняли у повітря свої гелікоптери, а в мережі поширилися кадри з димом у морі. При цьому Міноборони РФ традиційно заявило про нібито відбиту атаку дронів.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". В момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

У ГУР показали відео, як потопили російський десантний корабель, та зазначили, що його атакували морські дрони Magura V5.

Що відомо про корабель "Цезар Куніков" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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